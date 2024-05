Comprende la frazione di Terra del Sole

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su: Castrocaro Terme e Terra del Sole (Castruchèira o Castruchêra e Tèra de Sòl in romagnolo), è un comune italiano sparso di 6 413 abitanti della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. Il comune è composto dal capoluogo Castrocaro Terme e dalle due frazioni di Terra del Sole e Pieve Salutare. Il comune, che fa parte della regione storica denominata Romagna toscana, sino al 1923 apparteneva alla provincia di Firenze.

È un termine utilizzato in Romagna (invurnì in dialetto, invurnida al femminile) nell'Emilia orientale e nelle alte Marche (invurnìd o invurnìt / invurnìda o invurnìta), per indicare una persona impacciata fisicamente ma soprattutto mentalmente, dotata quindi di scarse, o nulle, capacità cognitive, intuitive, deduttive. Comunemente spiegato con "stupido" o "scimunito", può anche indicare uno stato di stordimento momentaneo.

Nel forlivese esiste anche un'apposita '"Académia d'Invurnì" (Accademia degli Invorniti), con sede a Castrocaro Terme.

Etimologicamente, sembra derivare dalla parola latina medioevale ebrionia, ossia sbornia. Invornito, quindi, sarebbe equivalente a ubriaco[1] ed avrebbe affinità con il francese ivrogné (da ivrogne, che anche deriva da ebrionia). Adesso diventato di uso comune in Italia.