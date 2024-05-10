Che resta sempre uguale

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Che resta sempre uguale' è 'Immutabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMMUTABILE

Perché la soluzione è Immutabile? La parola immutabile descrive qualcosa che non cambia nel tempo, mantenendo costanti caratteristiche e forma. In ambito filosofico e scientifico, si riferisce a concetti o proprietà che non subiscono alterazioni, indipendentemente dalle circostanze o dal passare del tempo. La sua natura stabile la rende un punto di riferimento per la comprensione di realtà che si considerano permanenti. La sua caratteristica principale risiede nella capacità di rimanere invariata, senza subire modifiche o trasformazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che resta sempre uguale". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Che resta sempre uguale nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Immutabile

Se la definizione "Che resta sempre uguale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che resta sempre uguale" conferma che la soluzione 'Immutabile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Immutabile

I Imola M Milano M Milano U Udine T Torino A Ancona B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che resta sempre uguale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Immutabile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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