Antica città greca

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antica città greca' è 'Potidea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POTIDEA

ALTRE SOLUZIONI: ERETRIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antica città greca" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antica città greca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Potidea? Potidea è un'antica città greca situata sulla penisola Calcidica, nota per la sua importanza storica e strategica. Fondata durante il periodo classico, questa città era un centro commerciale e culturale, collegata con altre polis grazie ai suoi porti e alle vie di comunicazione. La sua posizione le conferiva un ruolo fondamentale nel controllo delle rotte marittime dell'Egeo. Potidea conserva ancora oggi resti archeologici che testimoniano il suo passato glorioso e la sua influenza nell'antichità.

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Antica città greca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Potidea

La soluzione associata alla definizione "Antica città greca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antica città greca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Potidea:

P Padova O Otranto T Torino I Imola D Domodossola E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antica città greca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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