Antica città greca nei pressi di Enna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica città greca nei pressi di Enna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MORGANTINA

di enna. al centro della regione e unico libero consorzio comunale della sicilia senza sbocchi sul mare, confina a nord con la città metropolitana di... Ottenendo l'aiuto di 1 200 soldati di morgantina conquistò, nel 317 a.c., siracusa e fece realizzare l'agorà di morgantina. il massimo splendore fu quindi raggiunto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

