Uncini a più punte

Home / Soluzioni Cruciverba / Uncini a più punte

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uncini a più punte' è 'Raffi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAFFI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uncini a più punte" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uncini a più punte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Raffi? I raffi sono strumenti utilizzati principalmente nella pesca, progettati con più punte per penetrare facilmente nelle reti o nelle strutture sott’acqua. La loro forma consente di afferrare saldamente gli ancoraggi o di agganciare le reti in modo stabile, facilitando il recupero o la manutenzione delle attrezzature. Questi dispositivi sono realizzati con materiali resistenti e sono fondamentali per garantire sicurezza e efficienza durante le operazioni di pesca o di gestione delle strutture marine. La loro presenza è essenziale in molte attività marittime.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Uncini a più punte nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Raffi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uncini a più punte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uncini a più punte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Raffi:

R Roma A Ancona F Firenze F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uncini a più punte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ami per la pesca a due o più punteÈ più che vincereLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolati