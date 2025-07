Una formula che allontana il diavolo nei cruciverba: la soluzione è Vade Retro Satana

VADE RETRO SATANA

Curiosità e Significato di Vade Retro Satana

Approfondisci la parola di 15 lettere Vade Retro Satana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vade Retro Satana? Vade Retro Satana è un'antica espressione latina usata come formula di esorcismo per allontanare il male e il diavolo. Letteralmente significa vai indietro, Satana, ed è una dichiarazione di resistenza e difesa spirituale contro le tentazioni e le forze negative. Questa frase viene spesso pronunciata come un grido di battaglia contro il male, rafforzando la fede e la protezione.

Come si scrive la soluzione Vade Retro Satana

Hai trovato la definizione "Una formula che allontana il diavolo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

S Savona

A Ancona

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

