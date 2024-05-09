Tutela gli autori
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SOLUZIONE: SIAE
Perchè la soluzione è Siae? La SIAE si occupa di proteggere i diritti degli autori, assicurando che ricevano il giusto compenso per il loro lavoro. Quando qualcuno utilizza un’opera, la SIAE interviene per garantire che vengano rispettati i diritti e che gli autori siano correttamente riconosciuti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tutela gli autori
- Risposta: SIAE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: S___
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Tutela gli autori nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Siae
La definizione "Tutela gli autori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Siae'.
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Siae' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tutela gli autori". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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