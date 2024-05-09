Tipiche insenature della costa galiziana

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tipiche insenature della costa galiziana' è 'Rías'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RÍAS

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Perché la soluzione è Rías? Le Rías sono insenature caratteristiche della costa galiziana, formate da estuari allungati e profonde che si insinuano nel territorio. Questi fiordi marini sono il risultato di processi geologici complessi e sono spesso circondati da paesaggi naturali di grande bellezza, con attività di pesca e navigazione molto diffuse. La loro conformazione crea ambienti ricchi di biodiversità e rappresentano un elemento distintivo del paesaggio locale. Le Rías sono considerate un simbolo naturale della regione e contribuiscono alla sua identità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipiche insenature della costa galiziana". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Tipiche insenature della costa galiziana nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rías

In presenza della definizione "Tipiche insenature della costa galiziana", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipiche insenature della costa galiziana" conferma che la soluzione 'Rías' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rías

R Roma Í - A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipiche insenature della costa galiziana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rías' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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