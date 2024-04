La Soluzione ♚ Insenature della costa spagnola

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Insenature della costa spagnola. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIAS

Curiosità su Insenature della costa spagnola: L'urola o l'oria. la costa è frastagliata, con alte ed ampie scogliere e piccole insenature. le principali caratteristiche della costa sono la baia bilbao...

Altre Definizioni con rias; insenature; costa; spagnola;