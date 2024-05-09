Un supereroe dei fumetti

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un supereroe dei fumetti' è 'Capitan America'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPITAN AMERICA

Perchè la soluzione è Capitan America? Capitan America è un personaggio dei fumetti che incarna coraggio e giustizia. Con il suo scudo e il suo spirito combattivo, difende i deboli e lotta contro il male. La sua presenza ispira speranza e fiducia in chi crede nei valori di libertà e solidarietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un supereroe dei fumetti
  • Risposta: CAPITAN AMERICA
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 7-7
  • Schema utile: C______ _______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A
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Un supereroe dei fumetti nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Capitan America

Quando la definizione "Un supereroe dei fumetti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capitan America'.

Le 14 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
P Padova
I Imola
T Torino
A Ancona
N Napoli
 
A Ancona
M Milano
E Empoli
R Roma
I Imola
C Como
A Ancona

La soluzione 'Capitan America' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un supereroe dei fumetti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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