Un supereroe dei fumetti
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un supereroe dei fumetti' è 'Capitan America'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAPITAN AMERICA
Perchè la soluzione è Capitan America? Capitan America è un personaggio dei fumetti che incarna coraggio e giustizia. Con il suo scudo e il suo spirito combattivo, difende i deboli e lotta contro il male. La sua presenza ispira speranza e fiducia in chi crede nei valori di libertà e solidarietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un supereroe dei fumetti
- Risposta: CAPITAN AMERICA
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 7-7
- Schema utile: C______ _______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Un supereroe dei fumetti nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Capitan America
Quando la definizione "Un supereroe dei fumetti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capitan America'.
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Capitan America' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un supereroe dei fumetti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un supereroe a stelle e strisce dei fumetti Personaggio dei fumetti del secolo scorso: Abner Lo schiocco delle dita nei fumetti Il rumore del bacio nei fumetti Dog l indagatore dell incubo dei fumetti
Altre definizioni collegate
Con supereroe: Il supereroe col cane Krypto
Con fumetti: Un respiro affannoso nei fumetti