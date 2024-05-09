Un supereroe dei fumetti

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un supereroe dei fumetti' è 'Capitan America'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPITAN AMERICA

Perchè la soluzione è Capitan America? Capitan America è un personaggio dei fumetti che incarna coraggio e giustizia. Con il suo scudo e il suo spirito combattivo, difende i deboli e lotta contro il male. La sua presenza ispira speranza e fiducia in chi crede nei valori di libertà e solidarietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un supereroe dei fumetti

Un supereroe dei fumetti Risposta: CAPITAN AMERICA

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 7-7

7-7 Schema utile: C______ _______

C______ _______ Inizia con: C

C Finisce con: A

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Un supereroe dei fumetti nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Capitan America

Quando la definizione "Un supereroe dei fumetti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capitan America'.

Le 14 lettere della soluzione

C Como A Ancona P Padova I Imola T Torino A Ancona N Napoli A Ancona M Milano E Empoli R Roma I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Capitan America' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un supereroe dei fumetti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.