LANCIAFIAMME

Curiosità e Significato di "Lanciafiamme"

Il termine lanciafiamme si riferisce a un dispositivo progettato per proiettare una fiamma intensa a distanza. Usato storicamente in ambito militare, il lanciafiamme consiste in un serbatoio di combustibile e un meccanismo per accendere il carburante, creando una potente arma contro nemici e obiettivi fortificati.

Lo sputafuoco delle fiabeLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Come si scrive la soluzione: Lanciafiamme

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

F Firenze

I Imola

A Ancona

M Milano

M Milano

E Empoli

