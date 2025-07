Sparo simultaneo di fucileria nei cruciverba: la soluzione è Scarica

SCARICA

Curiosità e Significato di Scarica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Scarica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scarica? Sparo simultaneo di fucileria si riferisce a un'azione coordinata in cui molte armi vengono azionate contemporaneamente, come un fuoco di copertura. La soluzione SCARICA richiama il gesto di svuotare completamente un'arma o un caricatore in un colpo solo. È un termine che evoca velocità e intensità, perfettamente adatto a descrivere un momento di grande pressione o azione decisiva.

Come si scrive la soluzione Scarica

Stai cercando la risposta alla definizione "Sparo simultaneo di fucileria"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

