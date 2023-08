Sono duri da scolpire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono duri da scolpire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MARMI

Significato/Curiosita : Sono duri da scolpire

Convinse che per scolpire le proprie statue non aveva bisogno di committenti: avrebbe potuto scolpire di propria iniziativa opere da vendere una volta... Forte dei marmi è una città e comune italiano di 7 133 abitanti della provincia di lucca in toscana. località marittima di villeggiatura affacciata sul... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono duri da scolpire : sono; duri; scolpire; sono ignoranti in un film; Così sono le chiome corvine; sono rivali degli juventini; Quelle della Cassazione sono definitive; Si possono dedicare alla TV; Una ceramica duri ssima; Un legno duri ssimo; Un induri mento a fior di pelle; Sono duri in ogni lavoro; duri e inflessibili; scolpire con estrema cura;

Cerca altre Definizioni