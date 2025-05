Secondo il galateo non vanno poggiati sulla tavola nei cruciverba: la soluzione è Gomiti

GOMITI

Curiosità e Significato di "Gomiti"

Approfondisci la parola di 6 lettere Gomiti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I gomiti sono le parti arcuate del braccio che collegano l’avambraccio al braccio superiore. Secondo il galateo, non vanno poggiati sulla tavola durante i pasti per mantenere un comportamento educato ed elegante.

Come si scrive la soluzione: Gomiti

Hai trovato la definizione "Secondo il galateo non vanno poggiati sulla tavola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

I Imola

