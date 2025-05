Scavati dalle acque nei cruciverba: la soluzione è Erosi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scavati dalle acque' è 'Erosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EROSI

Curiosità e Significato di "Erosi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Erosi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Erosi? Erisi è un termine che evoca l'azione dell'acqua nel modellare il paesaggio, portando via piccole particelle di terreno o roccia. Questo processo naturale, noto come erosione, avviene gradualmente e può trasformare colline in valli o creare canyon monumentali, dimostrando così la potenza e l'influenza degli elementi sulla nostra terra. È un fenomeno affascinante che ci ricorda quanto siano dinamici e in continua evoluzione gli ambienti naturali che ci circondano.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Erosi

Se "Scavati dalle acque" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N I R Q T C O U S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICONQUISTA" RICONQUISTA

