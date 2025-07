Scacciare l inquilino nei cruciverba: la soluzione è Sfrattare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scacciare l inquilino' è 'Sfrattare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFRATTARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sfrattare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sfrattare.

Perché la soluzione è Sfrattare? Scacciare l'inquilino significa far lasciare un alloggio a chi vi risiede, di solito perché non paga l’affitto o ci sono problemi legali. Il termine tecnico è sfrattare e indica l'azione di ottenere legalmente l’accesso all’immobile per riaverlo. È un procedimento regolamentato dalla legge, spesso lungo e complesso, che permette al proprietario di riprendere possesso dell’immobile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Importuni da scacciareSi brucia per scacciare certi insettiLo paga l inquilino al padrone di casaIl Barack ex inquilino della Casa BiancaCosi è la mela con l inquilino

S Savona

F Firenze

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

