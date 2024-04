La Soluzione ♚ Affittuario inquilino La definizione e la soluzione di 9 lettere: Affittuario inquilino. LOCATARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Affittuario inquilino: La locazione, in diritto, costituisce il contratto col quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o "canone"). Sostantivo Significato e Curiosità su: La locazione, in diritto, costituisce il contratto col quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o "canone"). locatario m (diritto) (economia) (commercio) (finanza) chi ha in locazione un bene (senso figurato) (biologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione lo | ca | tà | rio Pronuncia IPA: /loka'tarjo/ Etimologia / Derivazione derivato dal latino locare, propr. collocare, da locus, luogo Sinonimi inquilino Contrari locatore Varianti conduttore Altre Definizioni con locatario; affittuario; inquilino; Paga l affitto; Affittuario; Cosi è la mela con l inquilino; Il Barack ex inquilino della Casa Bianca; Cerca altre soluzioni cruciverba

LOCATARIO

La risposta verificata di 9 lettere per risolvere 'Affittuario inquilino' è LOCATARIO.