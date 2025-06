Sacrificio di se stessi nei cruciverba: la soluzione è Olocausto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sacrificio di se stessi' è 'Olocausto'.

OLOCAUSTO

Altre soluzioni: ABNEGAZIONE

Curiosità e Significato di Olocausto

La soluzione Olocausto di 9 lettere

Perché la soluzione è Olocausto? Il termine Olocausto si riferisce allo sterminio di milioni di ebrei e altre vittime durante la Seconda Guerra Mondiale, un tragico sacrificio collettivo. È anche usato per indicare un grande disastro o distruzione. La parola richiama il sacrificio estremo di vite umane in nome di ideologie folli, lasciando un segno indelebile nella storia e nella memoria collettiva.

Come si scrive la soluzione Olocausto

Hai trovato la definizione "Sacrificio di se stessi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

L Livorno

O Otranto

C Como

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

RISATINA

