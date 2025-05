Rotella per la lavagna nei cruciverba: la soluzione è Cimosa

CIMOSA

Curiosità e Significato di "Cimosa"

La parola Cimosa è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cimosa.

Perché la soluzione è Cimosa? La cimosa è un termine che si riferisce a un attrezzo utilizzato per pulire le lavagne, in particolare quelle tradizionali. Questa rotella, solitamente dotata di una superficie morbida, è progettata per rimuovere facilmente la polvere e i residui di gesso, permettendo così di mantenere la lavagna sempre in ottime condizioni per scrivere e disegnare. Un oggetto semplice ma fondamentale per chi lavora in ambienti scolastici o di formazione!

Come si scrive la soluzione Cimosa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rotella per la lavagna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

M Milano

O Otranto

S Savona

A Ancona

