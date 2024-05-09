Riparano gli apparecchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Riparano gli apparecchi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riparano gli apparecchi' è 'Tecnici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TECNICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riparano gli apparecchi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riparano gli apparecchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tecnici? I tecnici sono professionisti specializzati nella riparazione di apparecchi di vario tipo. La loro competenza permette di intervenire prontamente per risolvere problemi tecnici, riparando dispositivi elettronici, elettrodomestici o strumenti complessi. Grazie alla loro esperienza, sono in grado di diagnosticare rapidamente le cause di malfunzionamenti e di effettuare le riparazioni necessarie con precisione. La loro presenza è fondamentale per mantenere in efficienza gli apparecchi, garantendo un funzionamento ottimale e duraturo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Riparano gli apparecchi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tecnici

Se la definizione "Riparano gli apparecchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riparano gli apparecchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tecnici:

T Torino E Empoli C Como N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riparano gli apparecchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono specializzati in un settoreGli allenatori di Serie APeriodo necessario perché si compia un iter burocraticoApparecchi volanti telecomandatiIl tasto di arresto su molti apparecchiApparecchi ortopedici di sostegnoApparecchi generatori di corrente continuaRiparano le sentinelle