Restio a parlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restio a parlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RETICENTE

Significato/Curiosita : Restio a parlare

“proprio come la povera annabella…”. il signor trace è inizialmente restìo a parlare di questo tragico avvenimento, ma alla fine acconsente e afferma che... In situazioni investigative in cui è necessario intimidire testimoni reticenti ma anche per risolvere questioni personali. alberto fumagalli (stagione...