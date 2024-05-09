Raggi sindaca di Roma dal 2016 al 2021

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Raggi sindaca di Roma dal 2016 al 2021' è 'Virginia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIRGINIA

Perché la soluzione è Virginia? Virginia è stata la sindaca di Roma dal 2016 al 2021, ricoprendo un ruolo di grande responsabilità nella gestione della capitale italiana. Durante il suo mandato si è dedicata a migliorare i servizi pubblici, promuovendo iniziative per la mobilità sostenibile e la tutela del patrimonio storico. La sua leadership ha rappresentato un tentativo di affrontare le sfide complesse di una città in costante evoluzione. La sua azione ha lasciato un'impronta significativa nella storia amministrativa di Roma.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raggi sindaca di Roma dal 2016 al 2021". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Raggi sindaca di Roma dal 2016 al 2021 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Virginia

Per risolvere la definizione "Raggi sindaca di Roma dal 2016 al 2021", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raggi sindaca di Roma dal 2016 al 2021" conferma che la soluzione 'Virginia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Virginia

V Venezia I Imola R Roma G Genova I Imola N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raggi sindaca di Roma dal 2016 al 2021" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Virginia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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