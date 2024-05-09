In quelli nazionali vivono animali protetti
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SOLUZIONE: PARCHI
Perchè la soluzione è Parchi? I parchi sono spazi dove si trovano animali protetti. Sono ambienti naturali che accolgono molte specie rare e preziose, permettendo loro di vivere in sicurezza lontano dai pericoli dell’uomo. Qui, la natura si conserva e si può ammirare da vicino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
In quelli nazionali vivono animali protetti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Parchi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: In quelli nazionali vivono animali protetti
- Risposta: PARCHI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Parchi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In quelli nazionali vivono animali protetti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Nei Nazionali vivono animali protetti Le riserve nazionali con gli animali protetti Animali che vivono in popolose colonie Animali che vivono principalmente dopo il tramonto L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente
Altre definizioni collegate
Con quelli: Ci sono quelli cannellini
Con nazionali: Programmi Operativi Nazionali
Con vivono: Molti vivono a Praga