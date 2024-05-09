In quelli nazionali vivono animali protetti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In quelli nazionali vivono animali protetti' è 'Parchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARCHI

Perchè la soluzione è Parchi? I parchi sono spazi dove si trovano animali protetti. Sono ambienti naturali che accolgono molte specie rare e preziose, permettendo loro di vivere in sicurezza lontano dai pericoli dell’uomo. Qui, la natura si conserva e si può ammirare da vicino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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In quelli nazionali vivono animali protetti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Parchi

Se la definizione "In quelli nazionali vivono animali protetti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parchi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: In quelli nazionali vivono animali protetti

In quelli nazionali vivono animali protetti Risposta: PARCHI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

P Padova A Ancona R Roma C Como H Hotel I Imola

La soluzione 'Parchi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In quelli nazionali vivono animali protetti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.