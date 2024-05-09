La provincia di Aquileia

Home / Soluzioni Cruciverba / La provincia di Aquileia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La provincia di Aquileia' è 'Udine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UDINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La provincia di Aquileia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La provincia di Aquileia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Udine? Udine è una città situata nella regione Friuli Venezia Giulia, vicino alle terre storiche di Aquileia. Questa area, ricca di storia e cultura, rappresenta un importante centro amministrativo e culturale. La sua posizione strategica ha favorito scambi e influenze tra diverse civiltà nel corso dei secoli. Oggi Udine conserva testimonianze di un passato ricco, mantenendo vivo il legame con la provincia di Aquileia, di cui fa parte.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La provincia di Aquileia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Udine

Se la definizione "La provincia di Aquileia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La provincia di Aquileia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Udine:

U Udine D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La provincia di Aquileia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una città sull autostrada per TarvisioCittà sull autostrada per TarvisioVi è lo Stadio FriuliUna provincia lombardaUn vino rosso prodotto in provincia di VeronaIonica: è in provincia di Reggio CalabriaComune della Lombardia in provincia di SondrioProvincia della Campania