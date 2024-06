La città dello Stadio Friuli

: È la seconda città per abitanti della regione dopo Trieste. . Udine (, AFI: /'udine/; Udin in friulano, in sloveno Videm, in passato in tedesco Weiden in Friaul) è un comune italiano di 98 430 abitanti del Friuli-Venezia Giulia, considerato l'ultima e attuale capitale storica del Friuli (dopo Aquileia e Cividale del Friuli) e capoluogo dell'omonima provincia.

Italiano: Nome proprio: Udine ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) Capoluogo di Provincia della regione Friuli-Venezia Giulia in Italia. Pronuncia: Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .