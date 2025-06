Prove attitudinali nei cruciverba: la soluzione è Esami

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prove attitudinali' è 'Esami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESAMI

La parola Esami è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esami.

Perché la soluzione è Esami? Gli attitudinali sono test o esami che valutano le capacità, i talenti e le attitudini di una persona, piuttosto che semplici conoscenze teoriche. Sono strumenti utili per scoprire le inclinazioni naturali e le potenzialità, spesso usati nel contesto scolastico o professionale. Quindi, quando si parla di prova attitudinale, si fa riferimento a un esame che misura le tue predisposizioni e capacità innate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono scritti oppure oraliLi ridanno i bocciatiProve da superareEffettuano le prove di laboratorioFa le prove sui clientiDirige le prove d orchestra

