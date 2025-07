Prive di esattezza nei cruciverba: la soluzione è Errate

ERRATE

Curiosità e Significato di Errate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Errate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Errate? Errate indica qualcosa che è sbagliato o inesatto, spesso riferendosi a dati, affermazioni o giudizi. Quando qualcosa è errato, non corrisponde alla verità o alle aspettative corrette. È un termine comune in contesti scolastici, scientifici o quotidiani, per evidenziare l’inesattezza di un’affermazione o di un risultato. In sostanza, si tratta di un modo semplice per dire che qualcosa non è corretto.

Come si scrive la soluzione Errate

Hai davanti la definizione "Prive di esattezza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S I C A C Mostra soluzione



