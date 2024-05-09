Fu presidente tra Nasser e Mubarak

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu presidente tra Nasser e Mubarak' è 'Sadat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SADAT

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Perché la soluzione è Sadat? SADAT è stata un'organizzazione militare e paramilitare egiziana fondata nel 2013, nota per il suo ruolo nel supportare le forze di combattimento e la formazione militare. Tra le sue attività principali vi sono l'addestramento di combattenti e il sostegno a gruppi di diversa natura, spesso in contesti di conflitto. La sua presenza ha suscitato discussioni sulla sua influenza e sulle implicazioni geopolitiche della regione. La sua storia si intreccia con quella di figure importanti della politica egiziana del passato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu presidente tra Nasser e Mubarak". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Fu presidente tra Nasser e Mubarak nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sadat

Se la definizione "Fu presidente tra Nasser e Mubarak" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu presidente tra Nasser e Mubarak" conferma che la soluzione 'Sadat' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sadat

S Savona A Ancona D Domodossola A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu presidente tra Nasser e Mubarak" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sadat' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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