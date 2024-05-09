Possono essere cardiache

Home / Soluzioni Cruciverba / Possono essere cardiache

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Possono essere cardiache' è 'Pulsazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PULSAZIONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Possono essere cardiache" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Possono essere cardiache". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pulsazioni? Le pulsazioni si riferiscono alle sensazioni di battito che si percepiscono nel corpo, spesso associato al cuore che pompa sangue. Sono un segnale importante del funzionamento cardiovascolare e possono indicare stati di salute o disagio. La loro presenza può variare a seconda delle condizioni fisiche o emozionali. Quando si avvertono, spesso si associa a una risposta del cuore a situazioni di stress o attività fisica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Possono essere cardiache nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pulsazioni

La soluzione associata alla definizione "Possono essere cardiache" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Possono essere cardiache" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pulsazioni:

P Padova U Udine L Livorno S Savona A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Possono essere cardiache" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Possono essere alimentate da kerosenePossono essere a seccoPossono essere scritti o oraliPossono essere murariePossono essere sedimentarie