Pianta simile allo zafferano nei cruciverba: la soluzione è Cartamo

Home / Soluzioni Cruciverba / Pianta simile allo zafferano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pianta simile allo zafferano' è 'Cartamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTAMO

Curiosità e Significato di "Cartamo"

Hai risolto il cruciverba con Cartamo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cartamo.

Perché la soluzione è Cartamo? Il cartamo è una pianta erbacea annuale, spesso paragonata allo zafferano per il suo utilizzo nell'industria alimentare e tessile. I suoi fiori producono un pigmento naturale che può essere impiegato come colorante per alimenti e tessuti, rendendolo un'alternativa più economica rispetto allo zafferano. Inoltre, i semi di cartamo sono ricchi di oli vegetali e vengono anche utilizzati in cucina, conferendo sapore e nutrimento ai piatti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una pianta simile allo zafferanoLa pianta dello zafferanoPianta simile all azalea

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cartamo

Stai cercando la risposta alla definizione "Pianta simile allo zafferano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I A A R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARAMIS" ARAMIS

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.