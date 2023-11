La definizione e la soluzione di: Pianta simile all azalea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Progetto di riferimento. un arbusto (o pianta arbustiva o anche solo arbustiva) è un vegetale simile all'albero, una pianta legnosa perenne, i cui rami si separano... Rhododendron L., 1753 è un genere di piante della famiglia delle Ericacee, originario dell'Eurasia e America. Comprende oltre 1000 specie note con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : pianta dal profumo simile al rosmarino; Una pianta velenosa; vera è una pianta grassa; vera pianta grassa come l agave; Pianta dal profumo simile al rosmarino; È simile al mortaretto; Uccello simile al gabbiano; È simile al granito; Un altro nome dell azalea ;

Cerca altre Definizioni