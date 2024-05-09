Parte della città

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parte della città' è 'Rione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parte della città" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte della città". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rione? Un rione rappresenta una suddivisione di una città, spesso caratterizzata da una storia, una cultura o un'identità distintiva. Questa suddivisione aiuta a organizzare la vita urbana, facilitando la gestione amministrativa e la socializzazione tra i residenti. Ogni rione può avere caratteristiche uniche, come monumenti, tradizioni o eventi locali che contribuiscono a definire il suo carattere. La presenza di diversi rioni arricchisce la varietà e la complessità della città stessa.

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Parte della città nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rione

Se la definizione "Parte della città" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte della città" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rione:

R Roma I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte della città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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