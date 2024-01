La Soluzione ♚ Può essere guidata per i turisti

Con il termine generico visita si indica l'azione di qualcuno che si reca da qualcun altro o in un posto e vi rimane per un periodo limitato di tempo. Vi sono tuttavia anche utilizzi diversi del termine. Italiano Sostantivo visita ( approfondimento) f sing (pl.: visite) atto del visitare (medicina) ispezione che fa il medico o similari, delle condizioni di salute della persona, con le relative prescrizioni (militare) sottoporsi all'esame del medico per essere riconosciuti nelle condizioni fisiche idonee per poter effettuare servizio (marina) in caso di blocco, perquisizione Voce verbale visita terza persona singolare dell'indicativo presente di costare seconda persona singolare dell'imperativo presente di costare Sillabazione vì | si | ta Pronuncia IPA: /'vizita/ Etimologia / Derivazione derivazione di visitare Sinonimi abboccamento, incontro

colloquio, conversazione, intrattenimento, ricevimento

escursione, giro, gita, tour

accertamento, controllo, ispezione, perlustrazione, supervisione, verifica

( medicina ) consulto, esame, controllo

consulto, esame, controllo ( letterario ) visitazione

visitazione scappata, capatina Alterati (diminutivo) visitina Proverbi e modi di dire Il far visita è civiltà, il renderla è obbligo

