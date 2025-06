Italiani sull Adige nei cruciverba: la soluzione è Trentini

Home / Soluzioni Cruciverba / Italiani sull Adige

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Italiani sull Adige' è 'Trentini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRENTINI

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trentini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Trentini.

Perché la soluzione è Trentini? Trentini indica gli abitanti della regione Trentino, situata lungo il fiume Adige in Italia. Sono conosciuti per il loro patrimonio culturale, le tradizioni alpine e il senso di comunità. Questo termine rappresenta l’identità di chi vive in queste terre, ricche di storia e bellezze naturali, e sottolinea il forte legame con il territorio di origine. È un nome che racchiude appartenenza e orgoglio locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I trentatré che entrarono a Trento trotterellandoSono trentatré in uno scioglilinguaTrotterellano in un popolare scioglilinguaNato sull AdigeFormulò le leggi sull ereditarietà dei caratteriUna città sull Esino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Italiani sull Adige"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

A I S C A L R I S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLASSIARIO" CLASSIARIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.