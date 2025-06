Una locuzione che indica ciò che è già stato usato nei cruciverba: la soluzione è Seconda Mano

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una locuzione che indica ciò che è già stato usato' è 'Seconda Mano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SECONDA MANO

Curiosità e Significato di Seconda Mano

La soluzione Seconda Mano di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Seconda Mano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Seconda Mano? Seconda mano indica qualcosa che è già stato posseduto o utilizzato da qualcun altro prima di noi. È spesso associata a oggetti come vestiti, mobili o veicoli, e sottolinea il fatto che non sono nuovi, ma già usati. Questa espressione è molto comune nel linguaggio quotidiano per descrivere articoli di seconda mano e suggerisce un acquisto più economico o sostenibile. È un modo semplice per parlare di cose già esistenti e riutilizzate.

Come si scrive la soluzione Seconda Mano

Se "Una locuzione che indica ciò che è già stato usato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I A N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NENIA" NENIA

