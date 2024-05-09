Grossa pipa orientale nei cruciverba: la soluzione è Narghilè

Sara Verdi | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grossa pipa orientale' è 'Narghilè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NARGHILÈ

Curiosità e Significato di Narghilè

Vuoi sapere di più su Narghilè? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Narghilè.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una grossa pipa orientaleIl caotico mercato orientale con tanti negoziTabacchi da pipaLa regione più orientale d ItaliaGrossa pentola

Come si scrive la soluzione Narghilè

Le 8 lettere della soluzione Narghilè:
N Napoli
A Ancona
R Roma
G Genova
H Hotel
I Imola
L Livorno
È -

