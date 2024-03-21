Tabacchi da pipa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tabacchi da pipa' è 'Trinciati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRINCIATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tabacchi da pipa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tabacchi da pipa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Trinciati? I trinciati sono i residui di foglie di tabacco finemente tagliate, utilizzati per riempire la pipa e gustare un aroma intenso. Questi prodotti, preparati appositamente, offrono una fumata più morbida e aromatica rispetto ad altri tipi di tabacco. La loro consistenza permette una combustione controllata, migliorando l'esperienza sensoriale del fumatore. Sono apprezzati da chi desidera un momento di relax con un sapore ricco e persistente.

Per risolvere la definizione "Tabacchi da pipa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tabacchi da pipa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trinciati:

T Torino R Roma I Imola N Napoli C Como I Imola A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tabacchi da pipa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

