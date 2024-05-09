Grande amico di Achille

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grande amico di Achille' è 'Patroclo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATROCLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande amico di Achille" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande amico di Achille". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Patroclo? Patroclo era un valoroso guerriero e strettamente legato ad Achille, considerato il suo più fidato compagno e confidente. La loro amicizia era forte e profonda, basata sulla lealtà e il rispetto reciproco, e Patroclo aveva un ruolo importante nel contesto delle gesta degli eroi dell'antica Grecia. Durante le battaglie, si distingue per il suo coraggio e dedizione, dimostrando un legame speciale con il suo amico. La loro relazione rimane simbolo di amicizia vera e duratura.

La definizione "Grande amico di Achille" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande amico di Achille" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Patroclo:

P Padova A Ancona T Torino R Roma O Otranto C Como L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande amico di Achille" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

