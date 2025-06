La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il personaggio di Dragon Ball grande amico di Riff' è 'Tensing' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENSING

Hai risolto il cruciverba con Tensing? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tensing.

Perché la soluzione è Tensing? Tensing si riferisce al famoso monaco e maestro spirituale Tenzing Norgay, noto per aver scalato il Everest insieme a Sir Edmund Hillary. Il suo nome è associato a forza, determinazione e spirito di avventura, simboli di chi affronta sfide estreme con coraggio. In breve, Tensing rappresenta l’incredibile tenacia umana di superare limiti apparentemente insormontabili.

Hai trovato la definizione "Il personaggio di Dragon Ball grande amico di Riff" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

N Napoli

G Genova

