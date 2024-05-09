Il geologo che ideò la scala della durezza dei minerali

SOLUZIONE: MOHS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il geologo che ideò la scala della durezza dei minerali" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il geologo che ideò la scala della durezza dei minerali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mohs? Il nome di questa scala è associato a un importante scienziato che contribuì notevolmente allo studio dei materiali cristallini. La sua invenzione permette di confrontare la resistenza di diversi minerali contro graffi e abrasioni, offrendo un metodo pratico e semplice per identificare le rocce e i minerali stessi. La classificazione si basa sulla capacità di un minerale di essere graffiato o di graffiare altri materiali, facilitando così l'analisi in campo e in laboratorio. Questa scala è ancora oggi uno strumento fondamentale nel settore mineralogico.

La soluzione associata alla definizione "Il geologo che ideò la scala della durezza dei minerali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il geologo che ideò la scala della durezza dei minerali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il geologo che ideò la scala della durezza dei minerali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

