Frutteto ornamentale
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frutteto ornamentale' è 'Pomario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POMARIO
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Perché la soluzione è Pomario? Un pomario è un’area dedicata alla coltivazione di piante da frutto, spesso curata anche per scopi estetici. Questo spazio può essere progettato con attenzione all’aspetto decorativo, integrando alberi da frutto dalla forma armoniosa e fioriture abbinate. La presenza di piante ornamentali tra gli alberi da frutto contribuisce a creare un ambiente piacevole e armonioso. La cura del pomario implica sia l’aspetto produttivo che quello estetico, rendendolo un esempio di frutteto ornamentale.
Frutteto ornamentale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pomario
Questa pagina è dedicata alla definizione "Frutteto ornamentale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pomario'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Frutteto ornamentale
- Risposta: POMARIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Pomario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frutteto ornamentale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una pianta ornamentale dai fiori gialli Disegno ornamentale Il frutteto con i malli Pianta ornamentale comune sulle rupi Un frutteto di aranci e limoni
Altre definizioni collegate
Con frutteto: Il frutteto con le butirre
Con ornamentale: Marchio ornamentale che caratterizza un volume