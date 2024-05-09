Frutteto ornamentale

Home / Soluzioni Cruciverba / Frutteto ornamentale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frutteto ornamentale' è 'Pomario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMARIO

Vuoi approfondire la risposta Pomario? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Pomario? Un pomario è un’area dedicata alla coltivazione di piante da frutto, spesso curata anche per scopi estetici. Questo spazio può essere progettato con attenzione all’aspetto decorativo, integrando alberi da frutto dalla forma armoniosa e fioriture abbinate. La presenza di piante ornamentali tra gli alberi da frutto contribuisce a creare un ambiente piacevole e armonioso. La cura del pomario implica sia l’aspetto produttivo che quello estetico, rendendolo un esempio di frutteto ornamentale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Pomario' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Frutteto ornamentale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pomario

Questa pagina è dedicata alla definizione "Frutteto ornamentale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pomario'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Frutteto ornamentale

Frutteto ornamentale Risposta: POMARIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova O Otranto M Milano A Ancona R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Pomario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frutteto ornamentale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.