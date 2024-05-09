Frutteto ornamentale

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frutteto ornamentale' è 'Pomario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMARIO

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Perché la soluzione è Pomario? Un pomario è un’area dedicata alla coltivazione di piante da frutto, spesso curata anche per scopi estetici. Questo spazio può essere progettato con attenzione all’aspetto decorativo, integrando alberi da frutto dalla forma armoniosa e fioriture abbinate. La presenza di piante ornamentali tra gli alberi da frutto contribuisce a creare un ambiente piacevole e armonioso. La cura del pomario implica sia l’aspetto produttivo che quello estetico, rendendolo un esempio di frutteto ornamentale.

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Frutteto ornamentale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pomario

Questa pagina è dedicata alla definizione "Frutteto ornamentale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pomario'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Frutteto ornamentale
  • Risposta: POMARIO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
M Milano
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Pomario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frutteto ornamentale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una pianta ornamentale dai fiori gialli Disegno ornamentale Il frutteto con i malli Pianta ornamentale comune sulle rupi Un frutteto di aranci e limoni 

Altre definizioni collegate

Con frutteto: Il frutteto con le butirre 

Con ornamentale: Marchio ornamentale che caratterizza un volume 