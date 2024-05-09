La frazione di Lecco immortalata da Manzoni

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La frazione di Lecco immortalata da Manzoni' è 'Pescarenico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESCARENICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La frazione di Lecco immortalata da Manzoni" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La frazione di Lecco immortalata da Manzoni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pescarenico? Pescarico è un toponimo che si riferisce a un luogo di Lecco menzionato nella narrazione manzoniana. La parola richiama una frazione del territorio lecchese, conosciuta per le sue caratteristiche peculiari e il suo ruolo nella storia locale. La presenza di questa voce nei testi di Alessandro Manzoni sottolinea l'importanza di questa frazione come elemento rappresentativo della memoria e dell'identità di Lecco. La sua menzione contribuisce a creare un quadro più ricco e autentico della regione.

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La frazione di Lecco immortalata da Manzoni nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pescarenico

Per risolvere la definizione "La frazione di Lecco immortalata da Manzoni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La frazione di Lecco immortalata da Manzoni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Pescarenico:

P Padova E Empoli S Savona C Como A Ancona R Roma E Empoli N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La frazione di Lecco immortalata da Manzoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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