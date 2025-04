Fra Turchi e Giordani - Soluzione Cruciverba: Siriani

SIRIANI

Lo sapevi che? Impero ottomano: L'impero ottomano o osmanico, noto anche come impero turco (in lingua turca ottomana ???????? ???????? ???????????, Devlet-i ?Aliyye-i ?Osmâniyye; in turco moderno Osmanli Devleti o Osmanli Imparatorlugu, ufficialmente Sublime Stato ottomano), è stato un impero transcontinentale esistito per 623 anni, dal 1299 al 1922, arrivando al suo apice a controllare buona parte dell'Europa sud-orientale, dell'Asia occidentale e del Nord Africa, e parti dell'Europa centrale e orientale.

