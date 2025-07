Fornitura di viveri alle truppe nei cruciverba: la soluzione è Approvvigionamento

APPROVVIGIONAMENTO

Curiosità e Significato di Approvvigionamento

Vuoi sapere di più su Approvvigionamento? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 18 lettere nella pagina dedicata: Approvvigionamento.

Perché la soluzione è Approvvigionamento? Approvvigionamento indica l'insieme di operazioni volte a procurare e distribuire beni essenziali, come cibo e materiali, a un gruppo di persone o a un'organizzazione. Nel contesto militare, si riferisce alla fornitura di viveri alle truppe in modo continuo e organizzato, garantendo che abbiano tutto il necessario per affrontare le missioni. È un elemento fondamentale per il buon funzionamento di qualsiasi operazione.

Come si scrive la soluzione Approvvigionamento

A Ancona

P Padova

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

V Venezia

I Imola

G Genova

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

