La definizione e la soluzione di 5 lettere: Teste di: truppe speciali. CUOIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, in seguito a un processo denominato "concia" viene resa imputrescibile. Nella grande maggioranza dei casi il cuoio (nel linguaggio corrente detto anche pelle o pellame come in "giacca in pelle" o "pellame per abbigliamento") è ottenuto di fatto dagli scarti e le membra delle carcasse di animali, ossia dalla pelle di animali allevati e uccisi a scopi alimentari, anche per questo i cuoi di gran lunga più utilizzati sono cuoi bovini, ovini, caprini, suini, equini, di pesci e più raramente di canguro, cervo, struzzo. Da questo punto di vista è bene fare una precisazione sulla ...

cuoio ( approfondimento) m sing (pl.: cuoi) (f. pl.: cuoia)

(tessile) (abbigliamento) pelle di animali resa in fogli spessi imputrescibili attraverso la concia ho comprato un bel paio di scarpe in cuoio (per estensione) (biologia) (anatomia) (fisiologia) strato di pelle umana cuoio capelluto (scherzoso) utilizzato per indicare la pelle dell'uomo tirare le cuoia (antico) pelle di animale vivo o scuoiato da poco tempo (letterario) pergamena o cartapecora utilizzata per scrivere (per estensione) la parte esterna degli alberi o dei frutti

Sillabazione

cuò | io

Pronuncia

IPA: /'kwjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino corium

Sinonimi

pelle conciata, corame

(per estensione) , (scherzoso) pelle umana

Parole derivate

cuoiame, semicuoio, coriaceo

Varianti