È fatto per essere indossato nei cruciverba: la soluzione è Indumento

INDUMENTO

Curiosità e Significato di "Indumento"

Perché la soluzione è Indumento? La parola indumento si riferisce a qualsiasi tipo di abbigliamento o indumento che si indossa per coprire il corpo. Può includere tutto, dai vestiti quotidiani come magliette e pantaloni, fino a capi più formali come abiti da cerimonia. In sostanza, gli indumenti non solo servono a proteggerci dagli agenti atmosferici, ma sono anche un mezzo per esprimere la nostra personalità e il nostro stile.

Come si scrive la soluzione Indumento

I Imola

N Napoli

D Domodossola

U Udine

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

