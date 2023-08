È fatto per essere speso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fatto per essere speso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DENARO

Fui io a portare a loro il film. non potevo metterceli io perché avevo speso tutto nella costruzione del villaggio alla elios. mi costò un miliardo allora... il denaro è uno dei principali argomenti studiati in economia. lo stesso argomento in dettaglio: moneta merce. prima dell'invenzione del denaro lo scambio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È fatto per essere speso : fatto; essere; speso; L ha ogni fatto sensazionale; Non è affatto religioso; Come dire fatto a pezzi; fatto uscire da un nascondiglio; Niente affatto lucidi; Può essere così ma vero; Stato di incoscienza che può essere indotto; Può essere inossidabile; Consente a Harry Potter di muoversi senza essere scorto; Strumento che può essere alto tenore o soprano; Sono tre nelle frasi in sospeso ; Hanno conti in sospeso ; Un letto sospeso ; Tiene sospeso chi dorme; Sospeso nell aria, appeso;

