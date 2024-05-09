La esplora lo speleologo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La esplora lo speleologo' è 'Caverna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVERNA

Perché la soluzione è Caverna? Una caverna è una grande cavità naturale che si forma nel sottosuolo o nelle rocce, spesso creata dall'erosione di acqua o da attività geologica. Chi la esplora si chiama speleologo, una figura specializzata nella ricerca, nello studio e nella scoperta di queste strutture sotterranee. Le caverne possono presentare ambienti vari, con stalattiti, stalagmiti e pareti dai molteplici colori, offrendo un affascinante mondo nascosto alla vista esterna. La loro esplorazione richiede competenze e attrezzature specifiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La esplora lo speleologo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La esplora lo speleologo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caverna

Questa pagina è dedicata alla definizione "La esplora lo speleologo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La esplora lo speleologo" conferma che la soluzione 'Caverna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Caverna

C Como A Ancona V Venezia E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La esplora lo speleologo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caverna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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