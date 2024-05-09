Divisa da scolaretto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Divisa da scolaretto' è 'Grembiule'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GREMBIULE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Divisa da scolaretto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Divisa da scolaretto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Grembiule? Il grembiule è un indumento indossato dagli studenti per proteggere i vestiti durante le attività scolastiche. È un capo semplice, spesso di tessuto resistente, che copre la parte superiore del corpo. Questo indumento aiuta a mantenere puliti e ordinati durante le lezioni e le attività pratiche. Si tratta di un simbolo di appartenenza alla scuola e di rispetto delle regole.

Divisa da scolaretto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Grembiule

Questa pagina è dedicata alla definizione "Divisa da scolaretto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Divisa da scolaretto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Grembiule:

G Genova R Roma E Empoli M Milano B Bologna I Imola U Udine L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Divisa da scolaretto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

