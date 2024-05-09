Dare una valutazione

SOLUZIONE: STIMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dare una valutazione" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dare una valutazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Stimare? Stimare significa attribuire un valore o un giudizio a qualcosa, spesso in modo approssimativo, basandosi su informazioni incomplete o soggettive. Questa azione permette di formulare un'idea generale di un costo, di un tempo o di una quantità, senza ricorrere a calcoli precisi. È uno strumento utile in molte situazioni quotidiane e professionali, facilitando decisioni rapide e la pianificazione delle attività. La capacità di stimare con attenzione può migliorare la gestione delle risorse e delle aspettative.

Quando la definizione "Dare una valutazione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dare una valutazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Stimare:

S Savona T Torino I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dare una valutazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

